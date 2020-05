Covid-19

As medidas para conter a pandemia de covid-19 interromperam as rotas de tráfico por via aérea e há "uma redução drástica ou aumento da interdição" por terra, informou hoje a ONU.

Segundo um relatório hoje publicado pelo Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC, na sigla em inglês), sediado em Viena, "algumas cadeias de suprimentos de drogas foram interrompidas e os traficantes estão a procurar rotas alternativas, incluindo marítimas, dependendo dos tipos de estupefacientes contrabandeados".

Estas são algumas das conclusões de um relatório sobre as tendências do mercado de drogas durante a pandemia da covid-19, lançado hoje pelo UNODC.