Pelo menos 132 civis morreram e 91 ficaram feridos na sequência de operações militares norte-americanas no Iraque, Síria, Afeganistão e Somália, em 2019, indicou hoje um relatório do Departamento da Defesa dos Estados Unidos.

"O Departamento da Defesa aferiu que 132 civis morreram e 91 ficaram feridos em 2019 em resultado das operações militares dos Estados Unidos no Iraque, Síria, Afeganistão e Somália", de acordo com um comunicado divulgado na página do Pentágono.

O Pentágono enviou já para o Congresso o relatório anual sobre "Baixas civis em conexão com as operações dos militares dos Estados Unidos".