Actualidade

O Partido Democrático (PD) timorense declarou hoje apoiar o Governo do país para garantir a estabilidade no país, mas sem esclarecer se mantém a aliança com o Congresso Nacional de Reconstrução Timorense (CNRT) de Xanana Gusmão.

"A liderança do PD está junta para reforçar o Governo, dar o seu apoio para um Governo estável, para bem do país e da economia nacional", disse em conferência de imprensa o presidente do PD, Mariano Sabino.

Trata-se de garantir que o Governo tem estabilidade e que é possível aprovar um Orçamento Geral do Estado (OGE), "ultrapassando o impasse político, recuperar a economia, fortalecer o diálogo político, melhorando os laços entre os órgãos de soberania" e assim "recuperar a confiança do povo no Estado", salientou.