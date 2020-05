Actualidade

Macau descartou a possibilidade de avançar com a cobrança de uma taxa turística no território, algo que estava a ser analisado desde o início do ano passado, anunciaram hoje as autoridades.

"Tendo em conta os objetivos do desenvolvimento sustentável da indústria turística de Macau, o estudo concluiu que controlar o crescimento do número de visitantes através da cobrança de uma taxa turística não é a medida mais adequada e eficaz para Macau", informou em comunicado a Direção dos Serviços de Turismo (DST).

As autoridades justificaram a decisão por a indústria turística ser "suscetível de ser afetada por fatores externos" e "a primeira a ser atingida", afetando múltiplos setores, em especial em territórios muito dependentes do turismo, como é o caso de Macau, que no ano passado recebeu quase 40 milhões de visitantes, a esmagadora maioria da China continental.