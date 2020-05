Actualidade

A operadora de jogo Wynn Macau registou mais de 154 milhões de dólares (142,6 milhões de euros) de prejuízo no primeiro trimestre deste ano, menos 180% em relação a igual período de 2019.

Os resultados divulgados na quarta-feira indicam que o EBITDA (lucros antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) no Wynn Palace e no Wynn Macau manteve-se positivo, mas registou ainda assim perdas de 212,4 milhões de dólares (197 milhões de euros) e de 144,7 milhões de dólares (134 milhões de euros), respetivamente.

Valores justificados com o facto de as operações em ambos os casinos que a operadora explora na capital mundial do jogo terem sido suspensas por um período de 15 dias em fevereiro devido às medidas de contenção da pandemia da covid-19 determinadas pelo Governo do território.