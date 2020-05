Covid-19

O Laboratório Nacional de Timor-Leste (LNTL) está, desde o início desta semana, a realizar as análises à à covid-19, sem necessitar de verificação na Austrália, disse à Lusa um especialista australiano.

"Os resultados que têm sido anunciados esta semana são de testes conduzidos no Laboratório Nacional, sem necessitarem de verificação em Darwin", disse Josh Francis, um dos especialistas australianos que estão a apoiar o LNTL.

Especialistas da Menzies School of Health Research, incluindo Josh Francis, e da Organização Mundial de Saúde (OMS) em Timor-Leste têm estado desde o início da epidemia a apoiar as equipas do LNTL, em termos humanos, técnicos e materiais.