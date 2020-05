Covid-19

A aplicação de autodiagnóstico da covid-19 do Ministério da Saúde de Moçambique (Misau) recebeu 22.000 visitas só no primeiro dia, 08 de abril, e regista desde então uma média de mil visitas por dia, disse à Lusa um dos criadores.

"O número demonstra como as pessoas estavam sedentas" de uma ferramenta que as tranquilizasse e que é, ao mesmo tempo, um aliado na prevenção da pandemia, diz Tiago Borges Coelho, cofundador da UX Information.

A empresa de tecnologias de informação, com sete anos de experiência na criação de "plataformas com impacto social" - sobretudo ao nível do recrutamento profissional e prestação de serviços - criou um questionário 'sim-não' no portal do Misau que avalia a probabilidade de cada utilizador estar infetado.