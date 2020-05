Covid-19

As autoridades timorenses apelaram hoje à população do país para que continuem a aplicar as medidas de prevenção da covid-19, alertando para o risco de eventual transmissão da doença, nomeadamente por casos assintomáticos no país.

"O risco mantém-se apesar de não termos casos novos há vários dias e por isso a vigilância e as medidas têm que continuar", disse à Lusa Sérgio Lobo, um dos porta-vozes do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), criado pelo Governo para acompanhar a situação da epidemia.

Lobo admitiu que, apesar de estar regularmente nos meios de comunicação e nas redes sociais, a "campanha de sensibilização não tem sido efetiva" e que os comportamentos das pessoas estão a causar riscos adicionais.