Venezuela

A equipa do opositor e líder do Parlamento venezuelano Juan Guaidó negou qualquer "ligação, compromisso ou responsabilidade" com a empresa que o Governo de Nicolás Maduro acusou de dois ataques frustrados.

Em causa está a empresa de segurança norte-americana Silvercorp, do ex-militar de operações especiais dos Estados Unidos Jordan Goudreau.

Na terça-feira, o Governo de Nicolás Maduro divulgou um áudio em que Guaidó é alegadamente ouvido a negociar, com um representante da Silvercorp, a assinatura de um contrato para realizar ações para derrubar o Presidente venezuelano.