O comércio externo da China caiu 0,7%, em abril, face ao mesmo mês do ano passado, para 2,5 biliões de yuans (326.213 milhões de euros), segundo dados oficiais hoje divulgados.

De acordo com os dados divulgados pelas alfândegas da China, as exportações aumentaram 8,2%, para 1,41 biliões de yuans (183.979 milhões de euros), enquanto as importações caíram 10,2%, para 1,09 bilião de yuans (142.212 milhões de euros).

O superavit comercial fixou-se assim nos 318.150 milhões de yuans (41.493 milhões de euros), em abril.