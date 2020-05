Covid-19

A peregrinação anual de maio ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima da Namaacha, a principal peregrinação católica em Moçambique, vai realizar-se sem a participação da população devido à covid-19, anunciou hoje a Igreja católica moçambicana.

Só os bispos vão participar na celebração para evitar a propagação do novo coronavírus no país, anunciou em comunicado a arquidiocese de Maputo, em linha com a proibição de todo o tipo de eventos e aglomerações, incluindo de caráter religioso, prevista no estado de emergência em vigor até ao fim de maio.

"Os cristãos podem entregar suas velas aos párocos" e o grupo restrito de clérigos participantes deverá acendê-las na tarde de sábado, detalha.