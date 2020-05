Covid-19

Macau anunciou hoje o lançamento de uma bolsa de contactos 'online' para facilitar o comércio de produtos de prevenção e tratamento da covid-19, com países lusófonos e restante mercado internacional.

A plataforma do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) está disponível nas línguas chinesa, portuguesa e inglesa, "facilitando o contacto com os comerciantes dos países de língua portuguesa e demais países estrangeiros".

Esta nova área passa a "facilitar e garantir um adequado contacto entre fornecedores de produtos de prevenção de epidemias e aqueles que estão no mercado à procura", sublinhou a entidade em comunicado.