Covid-19

O investigador e coordenador do Observatório da Participação, da Inovação e dos Poderes Locais (PEOPLES'), Giovanni Allegretti, alerta para a necessidade de refundar a participação cívica, que é um imperativo na reconstrução da sociedade no período pós-emergência.

Com vários países do mundo a efetuarem uma gradual saída do designado 'lockdown' (bloqueio total) adotado para conter a pandemia da covid-19, Giovanni Allegretti alerta para a importância de "relembrar a classe política de que a participação de cidadãs e cidadãos na reconstrução da sociedade no período pós-emergência é fundamental", afirma a Universidade de Coimbra (UC), numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Numa reflexão sobre o papel dos cidadãos após a pandemia, Giovanni Allegretti, que também é investigador do Centro de Estudos Sociais (CES) da UC, sublinha que "é claro que a participação vai ter que ser repensada".