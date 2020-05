Covid-19

Os bancos estão obrigados, a partir de hoje, a divulgar e prestar informação sobre moratórias de crédito à habitação e ao consumo, criadas no âmbito da pandemia da covid-19, revela um aviso do Banco de Portugal hoje publicado.

Os novos deveres de informação aos clientes a observar pelas instituições, no âmbito das operações de crédito abrangidas pelas medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia covid-19, aplicam-se não só ao regime de moratórias públicas (criadas pelo Governo, por diploma publicado em 26 de março) mas também a moratórias de iniciativa privada que seguem as recomendações da Autoridade Bancária Europeia e que têm de ser reportadas ao Banco de Portugal.

"Atendendo a que ambos os tipos de moratória têm o mesmo propósito - apoiar as famílias e empresas por força dos impactos económicos e financeiros decorrentes da pandemia covid-19 --, considera-se que o princípio da transparência da informação adquire especial relevância em ambas as situações, pelo que importa que existam idênticos deveres de informação a prestar aos clientes, independentemente da natureza pública ou privada da moratória", lê-se no aviso publicado hoje em Diário da República, e que entra em vigor na data da sua publicação.