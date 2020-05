Covid-19

Os produtores de leite portugueses apelaram hoje para que o Governo defenda na União Europeia a proposta de redução voluntária da produção apresentada pelo Conselho Europeu do Leite face à quebra do consumo de produtos lácteos resultante da pandemia.

"No contexto excecionalmente dramático desta pandemia, esperamos que o Governo português defenda, perante a União Europeia, a redução voluntária da produção apresentada pelo European Milk Board [EMB ou Conselho Europeu do Leite, que representa os produtores de leite em 15 países europeus], em que os produtores que produzem menos na situação atual do que no mesmo período do ano passado receberiam um bónus por litro de leite não produzido", sustenta a Associação dos Produtores de Leite de Portugal (Aprolep) em comunicado.

Segundo recorda, "este programa já foi brevemente implementado, com sucesso, em resposta à crise dos laticínios em 2016".