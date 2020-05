Actualidade

As eleições presidenciais na Polónia, cujo adiamento foi anunciado na noite de quarta-feira pela coligação que forma o Governo, deverão realizar-se em 12 de julho, disse hoje um porta-voz do partido Lei e Justiça, no poder.

A votação estava marcada para o próximo domingo, mas foi adiada depois de o primeiro-ministro ter proposto que fossem realizadas exclusivamente através de voto por correspondência para evitar contágios de covid-19, situação que necessita de aprovação de nova legislação e tempo para distribuição dos boletins de voto.

O porta-voz do Lei e Justiça, Radoslaw Fogiel, disse hoje que o dia 12 de julho é visto como a nova data mais provável, sendo que o prazo do mandato de cinco anos do Presidente Andrzej Duda expira em 6 de agosto.