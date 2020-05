Covid-19

O Município de Leiria está a preparar o desconfinamento com uma aposta na economia local e com o objetivo de afirmar a marca 'LeiRia', com destaque para o 'R', de marca registada e recuperação.

O presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, explicou à agência Lusa que a marca "é uma nova maneira de estar e encarar o regresso, após o período de confinamento".

"Apostámos nos produtos da região. A máscara e as viseiras que estamos a oferecer, desde o 'design' gráfico à produção, são de Leiria. Todo este conceito está associado à nova dinâmica comercial", acrescentou.