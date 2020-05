Israel

O parlamento israelita aprovou hoje a formação de um Governo de união entre o primeiro-ministro em funções, Benjamin Netanyahu, e o seu ex-rival Benny Gantz para acabar com a mais longa crise política da história moderna de Israel.

"A sessão plenária do Knesset (o parlamento israelita, com 120 lugares) aprovou as emendas na segunda e terceira leituras (do projeto de Governo de união), com 71 deputados a votarem a favor e 37 contra", indicaram os serviços do parlamento num comunicado.

A aprovação do acordo pelo parlamento não levantava muitas dúvidas dado que o Likud (direita), de Netanyahu, a coligação centrista Azul e Branco, de Ganz, e os seus aliados dispõem de uma maioria no Knesset.