Os Presidentes da Estónia, Letónia e Lituânia condenaram hoje tentativas da Rússia de "falsificar a história", numa declaração comum divulgada na véspera dos 75 anos do fim da II Guerra Mundial.

Os três chefes de Estado, cujos países foram ocupados pela União Soviética e são hoje membros da União Europeia (UE) e da NATO, exigem "verdade e justiça" no reconhecimento dos crimes do comunismo e sobre a responsabilidade da URSS no desencadear da guerra.

"A deturpação dos acontecimentos históricos que conduziram à Segunda Guerra Mundial e à divisão da Europa após o conflito representa um esforço lamentável de falsificar a história e colocar em questão o próprio fundamento da ordem internacional contemporânea", advertem os dirigentes lituano, estónio e letão.