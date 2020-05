Covid-19

A Bélgica registou nas últimas 24 horas 639 novos casos de covid-19, mais do dobro do que no dia anterior, apresentando agora um total de 51.420 casos de contágio, segundo dados oficiais hoje publicados.

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, nas últimas 24 horas o número de novas contaminações pelo coronavírus subiu para 639, mais 367 do que os 272 de quarta-feira.

Por outro lado, nas últimas 24 horas foram registadas 80 mortes, um recuo face às 110 da véspera, com a Bélgica a totalizar agora 8.415 óbitos por covid-19.