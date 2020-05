Covid-19

O número de turistas internacionais poderá diminuir de 60 a 80% em 2020 devido à pandemia de covid-19, avisou hoje a Organização Mundial do Turismo, que no final de março estimava uma queda de apenas 20 a 30%.

"O mundo enfrenta uma crise sanitária e económica sem precedentes. O turismo foi duramente atingido e milhões de postos de trabalho estão em risco num dos setores da economia que mais mão-de-obra emprega", afirmou Zurab Pololikashvili, secretário-geral desta organização não governamental das Nações Unidas com sede em Madrid.

As chegadas de turistas já diminuíram 22% no primeiro trimestre do ano e em março registou-se uma queda "abrupta" de 57%, depois do início da contenção em muitos países, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT).