Covid-19

As doações ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) têm complementado as necessidades diárias desta estrutura hospitalar no período de pandemia da covid-19, disseram hoje responsáveis daquela unidade.

"É um movimento de apoio social, individual e coletivo fantástico. A solidariedade do povo português é esmagadora e ainda nos consegue surpreender", salientaram à agência Lusa as administradores hospitalares Marta Bronze e Zita Espírito Santo, do Gabinete de Coordenação das Doações no período da pandemia.

Segundo Zita Espírito Santo, houve necessidade de o conselho de administração do CHUC criar este gabinete, que inicialmente englobava mais uma administradora hospitalar, porque "o envolvimento da sociedade civil foi de tal forma grande" que "choveram" doações de todas as áreas e regiões de Portugal, e até do estrangeiro, através dos emigrantes.