Covid-19

Os aeroportos de Cabo Verde registaram em abril um mínimo histórico no movimento, com apenas 1.201 passageiros, uma quebra de 99,5% face a 2019, devido à pandemia de covid-19, segundo dados da empresa pública ASA.

De acordo com um boletim de tráfego, de abril, da empresa pública Aeroportos e Segurança Aérea (ASA), ao qual a Lusa teve hoje acesso, os 1.201 passageiros - embarques, desembarques e em trânsito -contabilizados contrastam com os 231.943 de abril de 2019 (-99,5%). Foram movimentados apenas 551 passageiros (partidas e chegadas) no tráfego doméstico de abril (-99,2%) e 650 passageiros (partidas e chegadas) no tráfego internacional (-99,6%).

Por decisão do Governo, desde 19 de março que os aeroportos cabo-verdianos estão encerrados a ligações internacionais, para conter a pandemia de covid-19, sendo apenas autorizados voos de repatriamento. Com a declaração do primeiro período de estado de emergência, em 29 de março, todas as ligações interilhas foram também suspensas.