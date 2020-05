Covid-19

Uma carta aberta dos embaixadores da União Europeia a sublinhar a importância da cooperação com a China foi publicada com censura pelo jornal 'oficial' China Daily, com o aval "relutante" do corpo diplomático europeu, admitiu hoje a Comissão Europeia.

Por ocasião do 45.º aniversário das relações diplomáticas UE-China, o embaixador da União em Pequim, Nicolas Chapuis, e os 27 embaixadores dos Estados-membros na China redigiram em conjunto um artigo para ser publicado nos mais diversos órgãos de comunicação social, mas o China Daily, principal jornal controlado pelo regime, publicou-o após censura prévia do Ministério dos Negócios Estrangeiros, retirando uma referência ao facto de a pandemia da covid-19 ter tido origem na China.

A delegação da UE em Pequim foi informada do que se passava, mas ainda assim decidiu, "com relutância considerável", avançar com a publicação do texto, pela sua parte integralmente, mas sabendo que, na publicação chinesa, este seria censurado, reconheceu hoje o executivo comunitário, que atribui a decisão à importância de "fazer passar uma série de mensagens".