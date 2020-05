Covid-19

A pandemia de covid-19 aumentou o branqueamento de capitais na internet na União Europeia (UE), divulgou hoje o executivo comunitário, realçando a necessidade de proteger a "integridade do mercado financeiro" europeu, nomeadamente após escândalos de lavagem de dinheiro.

"O crime relacionado com a crise da covid-19 está a aumentar, bem como os procedimentos de branqueamento de capitais, de acordo com a Europol [serviço europeu de polícia] e as autoridades nacionais", declarou hoje o vice-presidente executivo da Comissão Europeia com a pasta de "Uma Economia ao Serviço das Pessoas", Valdis Dombrovskis.

Falando em conferência de imprensa após a apresentação de um plano de ação de Bruxelas para reforçar o combate à lavagem de dinheiro na UE, o responsável precisou que "atualmente existem mais casos de branqueamento de capitais na internet", também motivados pela covid-19 e adaptados às restrições impostas pelos países para tentarem conter a pandemia.