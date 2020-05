Covid-19

O município de Espinho preparou um plano de utilização balnear que prevê divisão com grades das praias e vigilância por drone, revelou hoje a autarquia, que também recomendou ao Governo a criação de uma bandeira indicativa de ocupação máxima.

Esse concelho do distrito de Aveiro conta com oito quilómetros de orla costeira distribuída por várias praias vigiadas e não-vigiadas, seja em pleno centro da cidade ou em freguesias contíguas, e a câmara municipal definiu uma série de medidas que, destinadas a garantir o distanciamento imposto pela pandemia de covid-19, aguardam agora aprovação pela Agência Portuguesa do Ambiente.

"Tudo será articulado com os concessionários, com a Autoridade Marítima e com o Instituto de Socorros a Náufragos, para que a permanência na praia possa ser o mais segura possível dentro das restrições a que estamos obrigados este ano", diz à Lusa o presidente da autarquia, Joaquim Pinto Moreira.