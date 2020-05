Covid-19

A fiscalização e a cobrança do estacionamento na via pública em Lisboa serão retomados na segunda-feira pela EMEL, mas os residentes com dístico continuarão a ter acesso gratuito aos parques da empresa até 30 de junho, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Câmara de Lisboa apresenta um conjunto de medidas tomadas no seguimento do fim do estado de emergência devido à pandemia de covid-19 e da definição pelo Governo de "um plano gradual de desconfinamento", entre as quais a retoma da atividade da EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento, em termos de fiscalização e cobrança de estacionamento na via pública, que estava suspensas desde 16 de março.

De acordo com a autarquia, os veículos de residentes com dístico válido (e a todos a quem já tinha sido garantido acesso) poderão continuar a estacionar gratuitamente nos parques de estacionamento da EMEL até 30 de junho.