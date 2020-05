Covid-19

O Eurogrupo vai discutir na sexta-feira as previsões económicas da Comissão Europeia, que antecipam uma contração recorde na zona euro em 2020 devido à covid-19, e prosseguirá os trabalhos sobre a resposta económica à crise provocada pela pandemia.

Depois de várias videoconferências celebradas num formato alargado aos países que não têm a moeda única, para discutir as respostas de emergência às consequências socioeconómicas da covid-19, os ministros das Finanças da zona euro voltam a reunir-se, ainda por videoconferência, no formato regular, a 19, com diversos pontos em agenda.

Entre eles está a apresentação das conclusões da 11.ª missão de vigilância pós-programa realizada pela Comissão Europeia e Banco Central Europeu a Portugal, há já três meses.