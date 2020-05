Covid-19

Os Açores não registaram novos casos positivos de covid-19 nas últimas 24 horas, mantendo um total de 144 infetados pelo novo coronarívus, tendo morrido na região 15 pessoas, anunciaram hoje as autoridades.

O comunicado diário da Autoridade de Saúde Regional informa que as 437 análises realizadas nas últimas 24 horas, nos dois laboratórios de referência da região, localizados nas ilhas de São Miguel e Terceira, não revelaram casos positivos de covid-19.

Há a registar sete novos casos de recuperação de infeção por SARS-CoV-2: seis mulheres com idades entre 24 e 48 anos, residentes em São Miguel, no Pico e no Faial, bem como de um homem com 35 anos de idade, residente na ilha de São Miguel.