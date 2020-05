Actualidade

Os britânicos Iron Maiden adiaram o concerto que iriam dar no Estádio Nacional, em Oeiras, para 21 de junho de 2021, anunciou hoje a promotora do concerto, que salienta que Within Temptation e Airbourne se mantêm no cartaz.

"É com pesar que anunciamos que, de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde em resposta à pandemia do novo coronavírus, o concerto dos Iron Maiden inserido na digressão Legacy of the Beast e agendado para 23 de julho de 2020, no Estádio Nacional, foi adiado para 21 de junho de 2021", pode ler-se no comunicado da Prime Artists, que lembra que os bilhetes já adquiridos se mantêm válidos para a nova data.

Em novembro, quando foi anunciado o regresso a Portugal, o vocalista Bruce Dickinson dizia que a digressão estava a ser "fantástica para a banda e em todos os concertos as reações aos cenários, ao palco, a todos os adereços malucos (e ao Eddie!) têm sido fenomenais".