Covid-19

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu hoje um telefonema do Presidente chinês, Xi Jinping, e os dois destacaram a cooperação no combate à covid-19 e falaram sobre o material vindo da China para Portugal.

Esta informação consta de uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, na qual se lê que "os presidentes salientaram a cooperação em curso entre os dois países, nomeadamente no setor de material hospitalar produzido na China e necessário ao combate da Covid-19 em Portugal".

De acordo com a mesma nota, "o Presidente da República Portuguesa agradeceu os contributos de cidadãos e entidades chinesas, que doaram desse material ao povo português" e também "aproveitou para solicitar a intervenção do Presidente chinês face ao atraso na entrega de material, nomeadamente ventiladores, encomendado e pago por Portugal, tendo o Presidente chinês assegurado que tudo iria fazer para mais rápida resolução do assunto".