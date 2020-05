Covid-19

O CDS-PP vai propor uma comissão eventual para que o parlamento acompanhe "todas as matérias excecionais" que estejam relacionadas com a pandemia de covid-19, como os contratos para aquisição de material de proteção ou combate à pandemia.

Intervindo durante o arranque do debate quinzenal com o primeiro-ministro, que decorre na Assembleia da República, em Lisboa, o líder parlamentar do CDS, Telmo Correia, começou por questionar António Costa "quando é que o Governo iniciou as compras necessárias para responder a esta pandemia".

Respondendo à sua própria questão, o democrata-cristão disse ter "a sensação" de que o Governo "iniciou as compras só em março", mesmo apesar de os "sinais de alerta" da pandemia terem aparecido em fevereiro.