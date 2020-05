Actualidade

A Assembleia Nacional Popular (ANP) da Guiné-Bissau denunciou hoje que foi "surpreendida" com um cerco às instalações do parlamento pelas forças de segurança, que cumpriam uma "ordem superior" nunca esclarecida.

Num comunicado, assinado pelo secretário-geral do parlamento, José Carlos Rodrigues da Fonseca, a ANP refere que foi "surpreendida com um cerco e tomada da sua sede" pelas forças de segurança "com o objetivo de, segundo a própria força, cumprir uma missão nunca esclarecida".

Segundo a ANP, as forças de segurança impediram a entrada de deputados e funcionários com o "fundamento de cumprimento de uma ordem superior" e passado algum tempo abandonaram o parlamento.