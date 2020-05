Covid-19

As autoridades da Guiné Equatorial preveem que o país registe este ano uma quebra entre 5,8% e 8,9% do Produto Interno Bruto (PIB) devido aos impactos da covid-19 na economia.

As previsões, apresentadas na quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INEGE), apontam para um desaceleramento económico superior aos 5,5% estimados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para o país.

Num primeiro cenário macroeconómico, classificado como "otimista", o INEGE projeta uma queda do PIB real de 5,8% em 2020, num contexto em que o PIB do petróleo se contrairia 7,2% em resultado da quebra do preço internacional do barril de Brent.