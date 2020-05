Covid-19

O Teatro Aveirense vai reabrir a 01 de junho com programação regular com lotação limitada, arcando a Câmara de Aveiro com o custo dos bilhetes dos lugares que tiverem de ficar vazios, pelo distanciamento imposto.

De acordo com a autarquia, se não houver qualquer retrocesso nas medidas de combate à Covid-19, a reabertura do Teatro Aveirense, a principal sala de espetáculos de Aveiro, e da sua programação, deverá ocorrer em 01 de junho, "garantido o respeito pelas disposições legais vigentes, nomeadamente as condições de higiene, a lotação da sala e o conveniente distanciamento físico, assim como disponibilizando uma máscara a cada espetador".

"A Câmara de Aveiro, ciente da importância da retoma da dinâmica cultural, social e económica do território, da ação do Teatro Aveirense e da relação de confiança com o seu público, reforça o seu investimento na programação e no apoio à fruição cultural, assumindo o custo adicional da redução do número total de espetadores do Teatro Aveirense nos meses em que se mantiverem as limitações legais e sanitárias decorrentes da Pandemia", refere a medida 15 da segunda fase do Programa