A Lufthansa anunciou hoje que está a negociar com o Estado alemão um programa de ajuda "de 9 mil milhões de euros" que pode incluir uma nacionalização parcial do grupo, para evitar a falência devido à atual crise.

As negociações "em curso" envolvem um crédito, mas também "uma entrada do Estado no capital da empresa" que pode ir até 25%, com uma minoria de bloqueio, explicou a companhia aérea em comunicado, acrescentando que o Estado pretende um lugar no conselho fiscal do grupo.

"Uma participação silenciosa e um crédito garantido" estão também a ser discutidos, adiantou a companhia, que está a perder atualmente um milhão de euros por hora devido à paragem quase total das suas operações devido à pandemia de covid-19.