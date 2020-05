Actualidade

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) vai avançar com uma empreitada de conservação e restauro dos claustros dos reis João I e Afonso V, no Mosteiro da Batalha, anunciou hoje aquele organismo.

A intervenção está inserida na reprogramação de uma candidatura submetida pela DGPC ao Programa Operacional do Centro, que já previa intervenções no Convento de Cristo, em Tomar, e no Mosteiro de Alcobaça, passando agora a incluir também a empreitada no Mosteiro da Batalha, que, "até ao momento, não tinha sido considerada", referiu a Direção-Geral do Património Cultural, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo este comunicado, a empreitada para o Mosteiro da Batalha vai contar com trabalhos de "recuperação de todas as superfícies pétreas, das pinturas murais e dos 'graffiti' históricos dos claustros de D. João I e de D. Afonso V".