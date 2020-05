Actualidade

O FC Porto voltou hoje a trabalhar no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, em nova sessão pós-isolamento da covid-19, com três 'reforços' da equipa B e com a presença do presidente Pinto da Costa.

De acordo com o site oficial dos 'dragões', o líder máximo do clube, devidamente protegido com uma máscara, esteve a acompanhar o treino, em que mais uma vez participaram Francisco Meixedo, Fábio Vieira e João Mário, todos jogadores da equipa secundária.

Como tem acontecido nos últimos dias, o técnico Sérgio Conceição teve à sua disposição todo o plantel, que esteve a trabalhar divido em três grupos.