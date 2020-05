Covid-19

A 14.ª edição do festival de música MEO Marés Vivas 2020, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, foi cancelado hoje e vai regressar em 2021, entre os dias 16 e 18 de julho, anunciou hoje a organização.

"Após conversas e reuniões com o Governo fomos entendendo que este era um assunto sem volta para 2020. Assim (...), a 14.ª edição do Meo Marés Vivas será adiada para o ano de 2021, de 16 a 18 de julho", lê-se num comunicado enviado hoje à comunicação social.

A organização assume que é com "grande tristeza", mas com um "enorme sentido de responsabilidade" que a "Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, MEO e PEV Entertainment" vêm tornar pública a "decisão difícil" de não realizar este ano o festival de música de verão, no Norte do país.