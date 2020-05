Covid-19

A Câmara de Viseu pretende flexibilizar, no verão, a ocupação de espaço público para esplanadas do setor da restauração, na sequência do Plano de Desconfinamento anunciado pelo Governo devido à covid-19.

"É intenção do executivo municipal vir a flexibilizar a ocupação de espaço público, sem taxas, para esplanadas do setor da restauração, salvaguardados os corredores de segurança/emergência", disse hoje à agência fonte da autarquia.

No entanto, essa medida "deverá ser estudada com a restauração, para não prejudicar os serviços de 'take away'", acrescentou.