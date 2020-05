Actualidade

O Dia Internacional dos Museus, no dia 18, vai sublinhar o seu papel como lugares "de integração e encontro num quadro de crise que está a gerar distância e individualismo", segundo fonte do Conselho Internacional de Museus (ICOM).

"Museus para a Igualdade: Diversidade e Inclusão" foi o tema proposto para 2020, por este organismo internacional, que promove as comemorações do Dia Internacional dos Museus, em 18 de maio, desde 1977, para reforçar os laços dos museus com a sociedade.

Contactado pela agência Lusa, Luís Raposo, presidente do ICOM Europa, apontou que o tema é normalmente escolhido com um a dois anos de antecedência, e "ninguém esperava este quadro de crise devido à pandemia" covid-19.