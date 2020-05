Covid-19

Um total de 946 utentes e profissionais de 14 equipamentos residenciais para idosos e pessoas com deficiência do concelho de Faro obtiveram resultados negativos nos testes para o despiste da covid-19, informou hoje o município.

Em comunicado, a Câmara de Faro adianta que os testes, realizados pelo Algarve Biomedical Centre (ABC), entre 4 de abril e 2 de maio, não revelaram "qualquer caso positivo" da doença provocada pelo novo coronavírus.

"As equipas médicas do ABC responsáveis por este processo de recolha e análise rastrearam 529 utentes e 417 funcionários (...) tendo os resultados sido todos negativos", lê-se na nota do município.