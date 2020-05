Covid-19

As ruas habitualmente movimentadas do bairro da UGP, no Futungo de Belas, arredores de Luanda, estavam hoje quase desertas. Por causa de cinco casos de contágio local de covid-19, há seis dias que não se entra ou sai.

As quatro entradas do setor das Casas Brancas, no bairro da UGP estão fechadas: uma com pinos, outra com troncos de árvore, outra mais à frente com um blindado do exército. A presença policial não é massiva, mas a mediatização do risco sanitário na zona parece ser suficiente para afastar as pessoas no local.

Do lado de lá do cordão sanitário, também não há praticamente moradores à vista.