Covid-19

A Madeira não registou casos de covid-19 nas últimas 24 horas, mantendo-se o total de 90 doentes no arquipélago, já com 51 curados, mais um do que na quarta-feira, indicou hoje o secretário regional da Saúde.

"Estamos numa nova fase: continuar a proteger, pensar em recomeçar, começar e recuperar", disse Pedro Ramos, em videoconferência de imprensa, no Funchal, salientando que a região já assinalou 23 dias sem infeções, 11 dos quais consecutivos.

No total, foram estudados 1.443 casos suspeitos e 90 testaram positivo, mas 51 doentes já recuperaram, sendo o mais recente um cidadão do concelho de Câmara de Lobos, zona oeste da ilha, que se encontrava em isolamento num hotel.