Actualidade

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse hoje que a instituição "continuará, sem se deixar desencorajar, a fazer tudo o que for necessário para cumprir o seu mandato", depois do acórdão do Tribunal Constitucional alemão.

O BCE "continuará, sem se deixar desencorajar, a fazer tudo o que for necessário para cumprir o seu mandato" de estabilidade de preços na zona euro, estimou Christine Lagarde numa conferência organizada pela agência Bloomberg.

A presidente disse que o BCE é "uma instituição europeia, responsável perante o Parlamento Europeu e sob a jurisdição do Tribunal de Justiça da União Europeia", acrescentou.