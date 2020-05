Covid-19

O PS advertiu que os projetos do PSD, PAN e PEV para alargar os apoios do 'lay-off' a sócios-gerentes de micro e pequenas empresas, hoje aprovados na generalidade, violam "a norma travão", alterando a despesa do Estado.

Esta posição foi transmitida à agência Lusa pelo vice-presidente da bancada socialista João Paulo Correia, após o PS ter ficado esta tarde em minoria no parlamento no chumbo a esse conjunto de projetos, aos quais ainda se junta outro do Bloco de Esquerda que baixou a comissão de especialidade sem votação.

A norma travão é um limite fixado pela Constituição da República à iniciativa legislativa dos deputados, vedando-lhes a apresentação de diplomas que possam representar um desequilíbrio negativo do Orçamento do Estado em vigor.