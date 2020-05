Covid-19

A Rodoviária de Lisboa (RL) terminou o período de 'lay-off' iniciado em abril, na sequência da pandemia de covid-19, e vai reforçar a oferta de autocarros a partir de segunda-feira, anunciou hoje a empresa.

"A Rodoviária de Lisboa confirma o reforço da oferta a partir de segunda-feira, dia 11 de maio, bem como o final do 'lay-off'", indicou a empresa numa nota enviada à agência Lusa.

Também hoje, os utentes dos transportes públicos do concelho de Loures tinham dado conta das garantias da empresa de restabelecer a oferta a partir do dia 11 de maio, que seria possível devido ao fim do 'lay-off'.