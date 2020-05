Covid-19

O concerto do tenor Andrea Bocelli, agendado para Coimbra, em julho, foi hoje adiado para 26 de junho de 2021, daqui a mais de um ano, e continuará a ter a participação de Mariza, anunciou a organização.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a produtora MOT, do grupo Braver, refere que o adiamento se deve à decisão de o Governo de proibir a "realização de festivais e espetáculos de natureza análoga" até 30 de setembro de 2020, e que essa resolução governamental "veio, de certa maneira, tranquilizar o setor e conferir legitimidade aos promotores para tomarem as suas decisões".

No comunicado, a MOT garante que o concerto do tenor italiano em 2021 "irá manter a estrutura" prevista para 04 de julho, que compreende uma orquestra de 70 músicos e um coro com 60 vozes e dois momentos distintos: "um início clássico ao som das mais eruditas árias de ópera eternizadas na sua voz, e uma segunda parte dedicada aos temas mais célebres da sua carreira".