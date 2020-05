Actualidade

Os acionistas da REN - Redes Energéticas Nacionais aprovaram hoje, em assembleia-geral, todos os pontos em votação, incluindo os resultados de 2019 e a distribuição de cerca de 114 milhões de euros em dividendos, foi comunicado ao mercado.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Rodrigo Costa indicou que os acionistas aprovaram "a aplicação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2019", incluindo o pagamento de um dividendo bruto por ação de 0,171 euros.

A aplicação de resultados prevê que sejam transferidos para a reserva legal 6.246.671,54 euros e para os resultados transitados 118.686.759,16 euros.