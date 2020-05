Covid-19

A organização do Festival Monte Verde, que se realiza em São Miguel, está a fazer esforços para que a próxima edição se possa realizar ainda este ano, avançando a possibilidade de fazer uma edição de inverno.

Em declarações hoje dadas à agência Lusa, a organização do festival, que iria decorrer de 06 a 08 de agosto, junto à praia do Monte Verde, na Ribeira Grande (São Miguel), adiantou que está "a fazer esforços" para que este "se possa realizar ainda este ano, em data ainda por anunciar", mas "o plano é fazer uma edição de inverno".

O responsável pelo festival, Jacinto Franco, ressalvou que a intenção "ainda tem de ser aprovada e conversada com os parceiros e com as entidades competentes", e que o evento poderá ter dois dias, em vez de três, e até ser realizado noutro local.